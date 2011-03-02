99% іноземців в Україні навчаються за контрактом – Табачник
17:24, 02 березня 2011Освіта
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Загалом у нас вищу освіту здобувають 48 тис. іноземців
Близько 48-ми тисяч іноземців наразі здобувають вищу освіту в українських вишах.
Про це сьогодні під час прес конференції повідомив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК, пише ІА «Світ освіт».
«Сьогодні в Україні навчається майже 48 тисяч закордонних студентів з більш, як ста країн світу. Ну, якщо взяти пікові роки Радянського Союзу, іноземних студентів було майже вдвічі менше. Крім того, тоді 99,99% їх вчилося безкоштовно, а зараз, навпаки, – 99% вчаться за контрактом, що є також важливою участю України в міжнародному ринку освіти», – сказавД.ТАБАЧНИК.
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