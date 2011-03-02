99% іноземців в Україні навчаються за контрактом – Табачник

Близько 48-ми тисяч іноземців наразі здобувають вищу освіту в українських вишах.

Про це сьогодні під час прес конференції повідомив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК, пише ІА «Світ освіт».

«Сьогодні в Україні навчається майже 48 тисяч закордонних студентів з більш, як ста країн світу. Ну, якщо взяти пікові роки Радянського Союзу, іноземних студентів було майже вдвічі менше. Крім того, тоді 99,99% їх вчилося безкоштовно, а зараз, навпаки, – 99% вчаться за контрактом, що є також важливою участю України в міжнародному ринку освіти», – сказавД.ТАБАЧНИК.