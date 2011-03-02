Біля Верховної Ради митці захищають українську мову і музику

Біля Верховної Ради України проходить громадсько-мистецька акція на захист української мови і музики.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь декілька десятків музикантів, композиторів, письменників, поетів, а також активістів ряду громадських організацій.

Учасники заходу виступають проти ухвалення парламентом законопроекту, яким, зокрема, передбачається скасування квоти у 50% на обов’язкову трансляцію україномовного музичного продукту на радіо та у телеефірі.

Представники українських мистецьких і громадських кіл оприлюднюють гасла, вимоги та заклики, зокрема: «Їм пісня покращувати нам життя заважає», «Українську музику - в ефір», «Захистимо музику, яку ми любимо».

Учасники акції також негативно висловлюються на адресу автора вищезазначеного законопроекту, народного депутата від Партії регіонів Олену БОНДАРЕНКО.

У перервах між виступами громадських активістів музиканти, які також беруть участь в акції, виконують свої пісні.

Деякі з учасників акції протесту також висловлюють думку, що «в державі сьогодні немає жодних перспектив для діяльності української творчої інтелігенції», і закликають українців не відвідувати концертів музикантів, які виконують російськомовні твори.

Водночас, народний депутат від НУ-НС Олесь ДОНІЙ, який також приєднався до акції, повідомив, що, за його інформацією, сьогодні Верховна Рада не голосуватиме у другому читанні за законопроект О.БОНДАРЕНКО.

У свою чергу, О.БОНДАРЕНКО прибула до місця проведення акції і вступила у дискусію з її учасниками. Але її заяви було важко почути у зв’язку з тим, що протестувальники почали бити у барабани, грати на гітарі і вигукувати: «Бондаренко – ганьба!», «Геть українофобку!».