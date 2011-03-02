Представлений перший в світі ноутбук, який керується поглядом

Компанії Tobii Technology і Lenovo демонструють на виставці CeBIT 2011, що проходить 1-5 березня в Ганновері (Німеччина) перший в світі портативний комп`ютер з системою відслідковування напрямку погляду користувача.

Про це пише портал «Компьютерра-Онлайн» з посиланням на сайт Tobii Technology.

Технологія, розроблена фахівцями Tobii і реалізована у ноутбук Lenovo, заснована на використанні інфрачервоного випромінювання, яке непомітне для нашого ока, та спеціальних камер. Після калібрування система може застосовуватися для визначення напрямку погляду людини, яка сидить перед екраном, незалежно від того, чи носить вона окуляри чи ні.

Інноваційна розробка покликана доповнити традиційні пристрої введення, такі як клавіатура і тачпад, але не замінити їх повністю. Система, наприклад, дозволяє прокручувати документи поглядом, центрувати зображення на тій області, яку розглядає користувач, перемикатися між вікнами додатків тощо.

Крім того, стежачи за очима користувача, ноутбук може автоматично зменшувати яскравість дисплея, коли ви не дивитесь на нього. Це дозволить продовжити час автономної роботи за рахунок економії енергії акумулятора. Технологія також могла б стати в нагоді в іграх і медіадодатках.

На сьогодні Tobii і Lenovo створили два десятки лептопів до системи відслідковування напрямку погляду для демонстраційних і дослідницьких цілей. Коли подібні ноутбуки можуть з`явитися на ринку, не повідомляється.