Табачник таки скоротить держзамовлення

Міносвіти має намір скоротити державне замовлення у вищих навчальних закладах у 2011 році лише по тим спеціальностям, які не користуються попитом. Про це сьогодні заявив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник у ході програми «На зв’язку з Урядом» на Першому Національному телеканалі.

«Хочу сказати, що ми не будемо механічно скорочувати державне замовлення і в цьому році серед випускників 11-х класів на бюджет зможе поступити понад 40% абітурієнтів, а це більше ніж минулого року. А на деяких спеціальностях дійсно буде на 10-15% скорочення. Тому, що ці професії не користуються попитом на ринку праці. Сьогодні на черзі стоять близько 40 тис. юристів і 35 тис. економістів – вони не можуть знайти роботу», – наголосив міністр.

За словами Дмитра Табачника у 2011 році кількість випускників шкіл буде значно меншою, ніж минулого року. Якщо у 2010 році кількість випускників шкіл сягнула 340 тис., то цьогоріч їх буде усього 191 тис. і при цьому державне замовлення буде скорочено лише по деяким напрямкам підготовки фахівців.

Також міністр повідомив, що перелік пільгових категорій абітурієнтів Міносвіти залишило незмінним з минулого року, а отже право на пільги при вступі до ВНЗ матимуть 9 категорій.

«Це – переможці і учасники міжнародних олімпіад, ветерани війни та члени їх родин, діти сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування, діти інваліди віком до 18 років, чорнобильці 1-2 категорії, шахтарі та їх діти, а також діти чиї батьки загинули або стали інвалідами на вуглевидобувальних підприємствах, діти військовослужбовців, міліціонерів, прикордонників чиї батьки загинули під час виконання службових обов’язків, а також члени родин шахтарів, батьки яких загинули у наслідок аварії на шахті ім. Засядько», – додав Д. Табачник.

Міністр також повідомив, що кожен ВНЗ має виділити для пільговиків не більше 25% місць державного замовлення. «Статистика за кілька років показує, що з 1 млн. 100 тис. абітурієнтів лише 5-6 тис є особами пільгових категорій», – зазначив Д. Табачник.

Крім того міністр освіти нагадав, що так само як і в минулому році, ВНЗ мають приймати абітурієнтів без будь-яких додаткових іспитів, лише на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та середньому балу атестату про отримання середньої освіти. «Виключення стосується лише творчих та спортивних ВНЗ», – наголосив Табачник.

На завершення міністр освіти спростував чутки про те, що уряд має намір скоротити стипендії для студентів ВНЗ. « Ніхто скорочувати стипендії не буде», – резюмував Д. Табачник.