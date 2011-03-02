Відкривається ІІ Міжнародна виставка навчальних закладів

Сьогодні, 2 березня, о 12.30 у Київському Палаці дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи,13, ) відбудеться урочисте відкриття Другої Міжнародної виставки “СУЧАСНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ - 2011”. Як повідомляє офіційний сайт Головного управління освіти та науки КМДА, виставку відкриють Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК та президент Національної академії педагогічних наук України Василь КРЕМЕНЬ.

Організатори виставки: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, компанія «Виставковий Світ».

Виставка має на меті презентувати в широкому спектрі досягнення національної системи освіти, представити творчі здобутки педагогічних колективів і наукових установ в інноваційній модернізації галузі освіти, досвід інтеграції до міжнародного освітнього простору, практику співпраці із зарубіжними навчальними закладами.

На виставці буде представлено близько 735 кращих освітніх закладів та виробників засобів навчання для освіти з 27 регіонів України, Росії, Аргентини, США, Швейцарії, Китаю, Словаччини, Польщі, Американські Ради з міжнародної освіти ACTR/ACCELS, Консультаційний центр освіти в США, Німецька служба академічних обмінів (DAAD), CampusFrance, Програма імені Фулбрайта в Україні.

На 112 семінарах, науково-практичних конференціях, «круглих» столах», презентаціях відбудеться обговорення нагальних проблем подальшого удосконалення процесу навчання і виховання, упровадження інформаційних технологій і педагогічних новацій, обмін досвідом практичної роботи та здобутками кращих навчальних закладів. Вперше на міжнародній виставці пройдуть науково-практичні конференції за участю наукових установ Національної академії педагогічних наук України і наукових практичних працівників галузі освіти.

2 березня 2011 р. о 16.00 відбудеться нагородження переможців у рейтинговому виставковому і тематичних конкурсах з номінацій з нагородженням відповідно Гран-Прі «Лідер вищої освіти України» та «Лідер післядипломної педагогічної освіти України», Почесних нагород за досягнення в науковій та міжнародній діяльності, Золотими, Срібними та Бронзовими медалями

Виставка працюватиме: 2-3 березня 2011 року – 10.00 – 18.00, 4 березня – 10.00 – 15.00.