Кількість читачів Бібліотеки української літератури в Москві подвоїлась

Скандальна ситуація навколо Бібліотеки української літератури в Москві привела до подвоєння кількості читачів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы» сказав посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО.

«Всі чудово розуміють, що бібліотека потрібна, вона має попит, ну а ось ця скандальна ситуація, як не дивно, підвищила інтерес до цієї бібліотеки. Там удвічі збільшилася кількість читачів за останні тижні», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Посол підкреслив, що дуже багато часу приділив врегулюванню конфліктної ситуації навколо бібліотеки.

Він зазначив, що російські колеги визнають, що методи перевірки бібліотеки були вибрані неправильні.

«Не можна, мабуть, було такими силовими методами здійснювати перевірку цієї бібліотеки, що призвело, по суті, до перерви в її роботі на декілька днів, і так далі. На сьогодні цього вже не відбувається. Бібліотека в нормальному режимі працює», - зазначив він.

За його словами, досі не повернено якісь формуляри й один жорсткий диск одного з комп`ютерів, але це роботі вже практично не заважає.

«Принаймні, це те, що говорить директор бібліотеки. А найголовніше, що з першого дня цієї проблеми і до сьогоднішнього всі наші співрозмовники в Москві говорили одне й те саме – що ні в кого не було мети цю бібліотеку закривати. Так, була перевірка, вона мала свої об`єктивні причини. Так, методи були не зовсім, можливо, вибрані правильні, але це не для закриття бібліотеки», - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 року відділ боротьби з екстремізмом МВС Росії під час обшуку вилучив із Бібліотеки української літератури у Москві більш як 50 книг для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали слово «націоналізм» і вилучили всі видання, в яких було виявлено це слово.

24 грудня посол України в РФ В,ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що книги з бібліотеки вилучено у рамках кримінальної справи за фактом розповсюдження екстремістської літератури.

26 грудня директор бібліотеки Наталія ШАРІНА повідомила, що бібліотека опечатана і закрита. За її словами, 24 грудня в бібліотеці відбувся другий обшук, у результаті якого було вилучено жорсткі диски з комп`ютерів, а також читацькі квитки.

12 січня 2011 року у МЗС України повідомили, що бібліотека повністю відновила роботу в звичайному режимі.

14 січня у бібліотеці відбувся третій обшук, у ході якого було вилучено сервер, а директора побив співробітник міліції.

16 січня В.ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що ситуацію навколо Бібліотеки української літератури у Москві буде остаточно врегульовано найближчим часом.

21 лютого Н.ШАРІНА повідомила, що російські слідчі обіцяють протягом тижня повернути бібліотеці вилучені жорсткі диски й сервер.