Львівська облрада закликала відхилити проект про вищу освіту

Сьогодні депутати Львівської обласної ради на сесійному засіданні прийняли звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА щодо неприпустимості прийняття законопроекту "Про вищу освіту". За ухвалення звернення проголосувало 70 депутатів облради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, ознайомившись із законопроектом "Про вищу освіту", який готується до розгляду у Верховній Раді України в першому читанні, а також з результатами круглого столу з обговорення цього законопроекту за участю проректорів ВНЗ Львівщини та представників органів студентського самоврядування, який відбувся 28 січня 2011 року у Львові, депутати облради висловили переконання, що цей законопроект не сприятиме розвитку вищої освіти в Україні.

«Ціла низка норм цього законопроекту, як-от: посилення централізації у вищій освіті, звуження автономії ВНЗ, зменшення ролі самоврядування, введення кількісного критерію для визначення типу навчального закладу, підступні позиції щодо користування мовами у ВНЗ України, а також можливість самовільного підвищення керівництвом ВНЗ розміру оплати за навчання – не тільки не сприяють науці та вищій освіті, а й шкодять належному їх розвитку», - зазначається у зверненні.

Депутати Львівської обласної ради вимагають відкликати законопроект «Про вищу освіту» і не розглядати його в першому читанні, а також пропонують продовжити громадське обговорення концептуальних позицій, які мають бути відтворені в законі про вищу освіту.