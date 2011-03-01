Українська бібліотека у Москві отримає 150 нових видань

Фонди Бібліотеки української літератури у Москві поповнять 150 нових видань.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Держкомтелерадіо, який сформував першу партію книг для передачі в Бібліотеку української літератури у Москві.

Участь в акції, оголошеної Держкомтелерадіо із збору книг для поповнення фонду Бібліотеки української літератури у Москві, взяли близько сорока українських видавництв різної форми власності. Вони безкоштовно надали для читачів бібліотеки, а це, насамперед, представники української громади, понад 400 книжок.

Перша добірка, яка буде передана в Москву, складається з 150 видань. Зокрема, це низка нових підручників з української мови та твори класиків української літератури, зокрема, Тараса Шевченка, Івана Багряного, Григора Тютюнника, Ліни КОСТЕНКО, Любка ДЕРЕША, Бориса ОЛІЙНИКА та інші.

Також видавці надали для передачі в бібліотеку дитячі книжки, чимало науково-популярних видань з історії (Вечерський В. Гетьманські столиці. «Наш час»; Липа К., Руденко О. Військо Богдана Хмельницького. «Наш час»; Сергієнко Г. Декабристи і Шевченко. «Дніпро»), культури (Жовкла О. Архітектура православних духовних навчальних закладів України. ТОВ «Друк Арт», Чернівці; Горовий А. Перший іконописець Київської Русі – Аліпій. «Наш час»), народної медицини (зокрема, книги Є. Товстухи «Давні українські лікувальні напої» та «Лікувальна мудрість українців» видавництва «Техніка»), альбомні видання (Архітектурні пейзажі.«Афіша». Львів; Липа К., Руденко О. Військо Богдана Хмельницького. «Наш час») тощо.