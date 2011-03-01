Львівщина отримала 7,7 млн. грн. на комп'ютеризацію шкіл

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення в 2011 році 110 млн. грн. із держбюджету на інформатизацію та комп`ютеризацію шкіл.

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Серед регіонів України лідером за кількістю отриманих навчальних комплексів у 2011 році стала Львівська область, на інформатизацію та комп’ютеризацію загальноосвітніх навчальних закладів якої скеровано більше 7,7 млн. грн.

«Це дуже позитивна динаміка, адже порівняно з минулим роком фінансування цієї галузі збільшилося учетверо. А те, що Львівщині виділили справді рекордну суму, дозволить нам суттєво покращити комп’ютеризацію наших шкіл», - зазначив голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК.