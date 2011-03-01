ГПУ порушила справу проти ректора держуніверситету внутрішніх справ

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом зловживання керівниками Дніпропетровського держуніверситету внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ, зауваживши, що справу порушено за матеріалами Служби внутрішньої безпеки МВС.

«Там цілий букет злочинів… До відповідальності притягуються генерал-лейтенант ректор університету, проректор і декан факультету», - сказав міністр.

За його словами, наразі встановлено, що у 2006 році при ліцензуванні та акредитації Криворізького факультету вказаного університету до заяви на адресу Міністерства освіти та науки України були внесені неправдиві дані про кількість та фах викладацького складу філії. Зокрема у документ внесли 18 науковців, які насправді на факультеті не працювали. Крім того, були зроблені фіктивні витяги з наказів про начебто призначення цих людей до Криворізького факультету. В результаті на підставі цих сфальсифікованих даних заклад отримав необхідну ліцензію.

Також прокуратурою досліджуються зібрані СВБ матеріали про отримання хабарів від курсантів одним із викладачів університету за сприяння успішній здачі іспиту.

У зв’язку з викритими фактами, за невідповідність займаній посаді звільнено ректора університету, водночас стосовно нього та інших осіб порушено кримінальну справу за фактом службової підробки.