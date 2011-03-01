Фінансування шкіл Москви залежатиме від успішності учнів

Школи Москви планується фінансувати за новим принципом – залежно від обсягу і якості наданих послуг, тобто школи одержуватимуть гроші, виходячи з кількості учнів і їх успішності, повідомив газеті "Комерсант" один з розробників програми розвитку системи освіти в Москві на 2012-2016 роки Сергій Косарецький.

Видання відзначає, що система “подушевого” фінансування вже введена в більшості регіонів країни, проте колишній столичний мер Юрій Лужков виступав проти її застосування в Москві.

Столичний департамент освіти у понеділок опублікував на своєму сайті проект "Програми розвитку системи освіти Москви на період 2012-2016 років". Проект, зокрема, припускає "перехід на нові форми бюджетного фінансування, що мотивують на результат, – фінансування освітніх установ за завданням засновника з ув`язкою показників за обсягом і якістю послуг, що надаються (виконуваних робіт)".

"Йдеться про принципи нормативно-подушевого фінансування в освітньому середовищі. При цьому гроші не просто через кошторис виділяються школі, а з урахуванням її досягнень, на підставі певного нормативу", – пояснив Косарецький.

За його словами, "вищий результат навчання принесе школам додаткове фінансування. "А що саме вважати таким результатом – окрема тема, яку ще треба обговорювати", – додав Косарецький.

Програма також передбачає "стимулювання розширення спектру платних освітніх послуг, впровадження ефективних інструментів регулювання сфери платних послуг і батьківських доплат".

"Ми знаємо, що в більшості московських шкіл є такі добровільні внески... Їх використання повинне бути граничне прозоро і підзвітне батькам. У школи повинна з`явитися можливість легально і без особливої тяганини надавати додаткові послуги, якщо раптом батьки захочуть для дітей, наприклад, курси італійської мови", – відзначив Косарецький. Після того, як середня школа №874 на заході Москви була позбавлена акредитації в кінці 2010 року через погані результати контрольних робіт і низький рівень освіти, влада Москви заявила, що суворо контролюватимуть рівень підготовки в школах, роботу директорів, і в цілому підвищувати рівень столичної освіти, щоб вона відповідала високим вимогам москвичів.

РІА "Новости"