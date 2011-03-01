Сільські школи нарешті отримають автобуси

Уряд за ініціативою Міністерства освіти і науки, молоді і спорту 28 лютого ухвалив рішення про виділення з державного бюджету 75 млн. грн. для забезпечення сільських шкіл 266 автобусами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, ця кількість автобусів у 2,5 разу більше, ніж було закуплено в 2010 р. за рахунок держбюджету.

За словами міністра освіти і науки, молоді і спорту Дмитра ТАБАЧНИКА, цього року 250 нових автобусів отримають сільські школи, крім того, додатково ще 16 автобусів призначені для дітей з особливими потребами.

Згідно з повідомленням, кошти виділені у рамках програми "Шкільний автобус" для того, щоб кожен школяр, який живе у місті або селі, мав доступ до якісної освіти і мав можливість вчитися у добре оснащеній школі. Як нагадують у міністерстві, у 2008 і 2009 рр. за кошти державного бюджету не було придбано жодного автобуса. У 2010 році для учбових закладів державою закуплено 112 шкільних автобусів.