В Ірані задоволені рівнем освіти в українських університетах

Віце-президент Ісламської республіки Іран Насрін СОЛТАНХАХ високо оцінює рівень підготовки студентів в українських вишах. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час зустрічі з делегацією Національної спілки журналістів України в Тегерані.

Враховуючи те, що іранські студенти часто отримують освіту за кордоном, в країні розробили список університетів світу, дипломи яких визнаються в Ірані. «В цьому переліку є і українські виші», – повідомила віце-президент.

За словами Н.СОЛТАНХАХ, Іран задоволений навичками, які отримують іранські студенти в Україні. «Рівень освіти в університетах зі списку є безумовно високим», – зазначила Н.СОЛТАНХАХ.