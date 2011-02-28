У столиці відкрився Центр турецької культури та мови

Центр турецької культури та мови відкрився у навчальному корпусі Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: проспект Маршала Тимошенка, 13-Б.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, у церемонії відкриття взяли участь Посол Туреччини Ахмет Бюлент МЕРІЧ та ректор університету Віктор ОГНЕВ’ЮК.

Відтепер студенти муніципального вищого навчального закладу матимуть змогу не лише вивчати турецьку мову, а й знайомитися з культурою однієї з найбільш таємничих східних країн.

«Відкриття Центру турецької культури та мови – важлива подія у житті університету. Цим ми засвідчуємо наші дружні стосунки з турецькою стороною. Студенти отримають оригінальні ресурси для вивчення турецької мови, літератури та культури», – розповів В.ОГНЕВ’ЮК.

Під час робочої зустрічі керівництво університету та Посол Туреччини обговорили деталі міжнародної співпраці у сфері освіти, зокрема, можливості обміну студентами, викладачами, залучення носіїв мов до викладання турецької мови в Україні.

Посол Туреччини в Україні ініціював відкриття в Туреччині (на базі одного із університетів) кафедри української мови та запросив викладачів Київського університету імені Бориса Грінченка долучитися до реалізації цієї ідеї, яка буде сприяти укріпленню культурних стосунків між Україною та Туреччиною.