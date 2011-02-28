У школах Києва запровадять дієтичне харчування

Відтепер в Києві учні 5-11 класів, які, за висновками медичних комісій, потребують дієтичного харчування будуть отримувати його у школах безкоштовно.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження «Про організацію харчування учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» підписав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Згідно з документом, продовжуватимуть безкоштовно харчуватися учні 1-4 класів.

Безкоштовне харчування також отримають учні 1-11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Безкоштовно харчуватимуться і 10% вихованців груп продовженого дня. Ще 15% дітей, які займаються у цих групах, отримуватимуть харчування за півціни. Хто саме з учнів отримуватиме харчування вирішуватиме педагогічна рада.

«Цим розпорядженням ми повертаємо до навчальних закладів дієтичне харчування. Аби бути певним у якості продуктів та збалансованості меню, у кожній школі передбачені посади інспектора з харчування та медичної сестри з дієтичного харчування», – зазначила начальник Головного управління освіти та науки КМДА Віра ГОРЮНОВА.