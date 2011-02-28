У школах і дитсадках Чернігова подорожчає дитяче харчування

У школах і дитсадках Чернігова з 1 березня подорожчає дитяче харчування. Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю міської ради, відповідне рішення затвердив Виконком міськради.

За інформацією начальника управління освіти Чернігівської міської ради Володимира КУПРІЯНЕНКА, причиною подорожчання харчування у школах і дитсадках стало підвищення цін на основні продукти, тим паче, що вартість харчування у дитсадках не переглядалася вже три роки. Кошти, виділені на харчування дошкільнят та учнів початкової школи, не дозволяли готувати сніданки і обіди, що відповідали б фізіологічним потребам дітей. З огляду на це, виникла необхідність переглянути вартість харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців дитсадків.

"Батьки висловили готовність платити більше за більш якісне харчування. Є повне розуміння, що це необхідно сьогодні. Економити на здоров`ї дітей не варто", - сказав В.КУПРІЯНЕНКО.

За новими ціновими пропозиціями, вартість сніданків для учнів 1-4 класів чернігівських шкіл становитиме 5 грн. 45 коп., з яких за рахунок міського бюджету фінансуватиметься 3 грн. 45 коп. (подорожчання становить 0,25 грн. для бюджету і стільки ж для батьків). Для учнів, які відвідують групи подовженого дня, обіди коштуватимуть 7 грн.

Харчування вихованців дитячих садочків коштуватиме до 10 грн. (раніше 7 грн.), з яких 50% сплачуватимуть батьки, а 50% - за рахунок міського бюджету.

В.КУПРІЯНЕНКО зауважив, що за рахунок збільшення вартості харчування зростуть витрати батьків, але і з міського бюджету буде виділено також більше коштів. Якщо раніше на дитяче харчування у школах і дитсадках виділялося 10 млн. грн. упродовж року, то нині ця сума зросте до 13 млн. грн.

Разом з тим, учні з малозабезпечених та багатодітних сімей різних вікових категорій, а це понад 1600 дітей, харчуватимуться, як і раніше, за бюджетні кошти. Вартість сніданків для дітей цієї категорії становить 6 грн.