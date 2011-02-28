У МОН проблеми зі стипендіями пояснюють особливостями держбюджету

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту на 2011 рік забезпечено коштами на стипендіальні виплати та індексацію стипендій у повному обсязі.

Як повідомляють у прес-службі МОН, однак, через те, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» доходна частина державного бюджету у цілому по місяцях затверджена нерівномірно, видаткова частина державного бюджету, у тому числі і Міністерства, у помісячному розрізі також є не рівномірною.

Через це, на січень та лютий вищі навчальні заклади забезпечені коштами на стипендії у повному обсязі, а індексація стипендій, відповідно до затверджених державним бюджетом лімітів, запланована у березні. Таким чином, до кінця І кварталу навчальні заклади повністю розрахуються зі стипендіатами, включаючи здійснення індексації.

Крім того, для попередження утворення заборгованості Міністерство освіти і науки, молоді та спорту звернулось до Міністерства фінансів з проханням про наближення видатків на індексацію стипендій з наступних місяців на березень поточного року.