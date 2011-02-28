ГПУ повертає відчуджене майно навчальних закладів

Органами прокуратури порушено 9 кримінальних справ за результатами перевірки додержання законодавства щодо законності відчуження майна та земель навчальних закладів, повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Також було внесено 900 документів прокурорського реагування, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто майже 400 осіб. Опротестовано 200 незаконних актів. За втручання прокурорів відшкодовано 2,3 млн. грн. Попереджено незаконне вилучення 326 га земель закладів освіти.

Перевірка встановила, що органами виконавчої влади у галузі освіти не вживаються достатні заходи щодо розвитку мережі закладів освіти, зміцнення та збереження їхньої матеріально-технічної бази, належного її фінансування і використання за цільовим призначенням.

Зокрема, на сьогодні у черзі для влаштування до дитсадків перебуває понад 100 тисяч дітей, чим порушується їхнє право на отримання дошкільної освіти. Найбільша кількість проблем з цього питання у Криму, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Одеській, Рівненській областях та Севастополі.

Водночас місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування приймаються незаконні рішення щодо відчуження майна дитячих дошкільних закладів, скорочення їхньої мережі.

У ході перевірки встановлено порушення вимог Закону «Про колективне сільськогосподарське підприємство» щодо передачі дошкільних установ колишніх колгоспів на баланс сільрад, деякі з них не функціонують.

Приймаються незаконні рішення щодо ліквідації, перепрофілювання, передачі в оренду спортивних шкіл, будинків дитячої творчості. Поширені факти передачі приміщень закладів освіти суб`єктам господарювання, які не здійснюють освітню діяльність.

Не завжди орендарями вчасно та у повному обсязі сплачується орендна плата, яка повинна спрямовуватися на потреби освіти тощо, йдеться у повідомленні.

Окрім цього, перевіркою виявлено, що всупереч вимогам Закону «Про оренду державного та комунального майна» угоди про страхування орендованих приміщень, як правило, не укладаються. Приміщення навчальних закладів надаються в оренду без позитивного висновку санітарно-епідеміологічної експертизи, без дозволу на початок роботи органів державного пожежного нагляду.

На усунення порушень закону внесено подання міністру освіти і науки, молоді та спорту України, направлено інформацію до Кабінету міністрів України.