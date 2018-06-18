Провокатори мало не зірвали мітинг студентам

Робочий тиждень студенти почали з чергової акції протесту й замість пар вирушили до комітетів Верховної Ради, де зажадали відставки міністра Табачника та неприйняття скандального законопроекту про вищу освіту.

"Місяць тому ми влаштували попереджувальну акцію протесту. Тоді депутати змушені були відкласти розгляд нового законопроекту. Однак попри щедрі депутатські обіцянки, проект закону так і не відкликали, а скорочення держзамовлення досі не скасували. Наші умови ігноруються і нам вкотре доводиться нагадувати, що у нас є своє бачення розвитку освіти і свої інтереси", – розповіли активісти.

Нагадувати вирішили добре перевіреними засобами – плакатами із надписами "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Депутати-паразити не дають студентам жити", "Ми вам - революцію, ви нам - корупцію".

За попередньо узгодженим планом студенти зібралися біля станції метро Арсенальна, звідки попрямували до будівлі парламенту. Утім, оточити 9-й під`їзд Верховної Ради, через який депутати зазвичай заходять на погоджувальну раду, їм не вдалося. На місце під сонцем претендували також прихильники ВО "Свобода", які виступили проти знищення української освіти, скандуючи "Зека на нари – тоді підем на пари!", "Студенти єдині!", "Міністри – бездарність, студенти – солідарність!", а також представники Соціал-Націоналістичної асамблеї й наці-скінхедів. У результаті між протестувальниками сталася сутичка, яку розборонив загін "Беркуту", ставши між ними подвійним кордоном.

"Міліція спочатку стала на захист неонацистів, дозволивши їм перебувати на акції і кричати ксенофобські гасла. Попередньо співробітники органів були попереджені в мегафон щодо небажаності провокаторів. До того ж сотні студентів кричали «Ні партіям», – пояснили згодом у студентській профспілці "Пряма дія".

Там також відхрестилися від свободівців й наголосили, що раніше декларували заборону відвідування акції будь-якими партіями, у тому числі ультраправими: «Ми не хотіли, щоб студентів використовували політикани, а їхнє невдоволення спрямовували в русло міжнаціональної ворожнечі».

Водночас у "Свободи" своя версія інциденту: "Під час акції українофоби-маргінали прагнули зашкодити студентській єдності та спровокували сутичку, накинувшись на синьо-жовті національні прапори, які тримали студенти. Патріотичні київські студенти дали українофобам відсіч, але інцидент був використаний міліцією для розділення мітингу на дві нібито "антагоністичні" частини. Але жменька українофобів не змогла розділити студентів – всі вони скандували одні гасла та декларували свою єдність. Студентській протест не зупинити, і жодним українофобам та провокаторам навіть не варто робити спроби зашкодити нам".

Утім, на цьому конфлікт не припинився. Як повідомили УНІАН у "Прямій дії", після мітингу ультраправі напали на організаторів акції проти комерціалізації освіти. Напад 10 наці-скінхедів на 10 студентів стався в районі метро «Контрактова Площа». Серед постраждалих – член незалежної студентської профспілки "Пряма дія» Андрій Мовчан, голова Студколегії Києво-Могилянської академії Єгор Стадний та випадкова перехожа.

"Провокація могла бути проплачена владою для залякування лівих і студентських активістів", – припустив постраждалий Андрій Мовчан.

Наталія Овсієнко

Фото УНІАН