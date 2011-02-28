У розвиток освіти в Кіровограді вкладуть 65 млн. грн.

Кіровоградська міська рада затвердила програму розвитку освіти на 2011-2015 роки з фінансовим забезпеченням у 65 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, у результаті виконання програми очікується створення оптимальної мережі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти міста, формування кадрового резерву, зростання якості освіти на всіх рівнях, комплексна інформатизація та комп`ютеризація закладів освіти, оновлення матеріально-технічних ресурсів.

Зокрема, на комп’ютеризацію шкільних і дошкільних закладів освіти за 5 років передбачено витратити 4,4 млн. грн., на оснащення інвентарем спортивних і дитячих майданчиків – 3,6 млн. грн., на ремонт і оснащення музичних та актових залів у школах і дитячих садках – 6,8 млн. грн.

У програмі також передбачено фінансування на оснащення технологічним, кухонним обладнання їдалень, харчоблоків, пралень – 2,4 млн. грн. Встановлення систем фільтрації питної води та їх обслуговування коштуватиме 1,4 млн. грн., капітальні ремонти басейнів – 6,7 млн. грн., придбавання шкільних меблів – 2 млн. грн.

Загалом у 2011 році на розвиток освіти Кіровограда передбачено витратити 7,7 млн. грн., з них – 6,8 млн. грн. становитиме фінансування загального фонду міського бюджету, 910 тис. грн. – спеціального фонду.