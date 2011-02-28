Томенко просить Генпрокурора розібратися зі стипендіями

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО звернувся до генерального прокурора Віктора ПШОНКИ з проханням розібратися у ситуації, що склалася з виплатами стипендій у багатьох вищих навчальних закладах в різних регіонах України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, до нього звернулися студенти вищих навчальних закладів з інформацією про те, що адміністрації деяких вишів відмовляються виплачувати стипендію усім студентам, які успішно здали сесію, або виплачують меншу, ніж передбачено стипендію. Як випливає із студентського звернення, аргументи керівників вишів і у першому, і у другому випадках зводяться до того, що Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України не забезпечило достатніми коштами виші на виплату індексації стипендій, і виші змушені зменшувати розмір стипендії та встановлювати «граничні обмеження» на кількість стипендіатів в розмірі 70% від студентів-бюджетників, зауважив віце-спікер.

Серед таких вищих навчальних закладів М.ТОМЕНКО назвав Київський національний університет технології та дизайну, де підвищену стипендію виплачують в розмірі 590 грн. замість 700 грн., Львівську національну академію мистецтв, де академічну стипендію виплачують в розмірі 480-500 грн., Вінницький національний технічний університет і Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, у яких за лютий видали студентам по 530 грн., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, де за лютий студентам виплатили 530 грн., та багато інших навчальних закладів.

За словами М.ТОМЕНКА, ці факти особливо цинічно виглядають на фоні того, що кілька місяців Міністерство освіти намагається нав’язати суспільству дискусію про необхідність покращення якості навчання та проведення реформ в освіті, «а натомість не виконує свої прямі обов’язки – захист та забезпечення прав тих, хто зараз навчається».

У зв’язку з цим заступник голови парламенту звернувся до генпрокурора з проханням захистити права студентів і належним чином відреагувати на ситуацію, що склалася з виплатами стипендій.