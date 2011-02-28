Кіровоградська ОДА обіцяє Інтернет в усіх школах області

Кіровоградська облдержадміністрація обіцяє до кінця року забезпечити підключенням до мережі Інтернет усі школи області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді у губернатора повідомила начальник управління освіти і науки Кіровоградської ОДА Ельза ЛЕЩЕНКО.

За її словами, на сьогодні підключення до мережі Інтернет мають 247 шкіл області або 44% загальної кількості.

«В цьому році в Державному бюджеті для Кіровоградщини передбачено 3,8 млн. грн. для придбання навчально-комп’ютерних комплексів. Торік ми мали фінансову можливість купити лише 92 персональні комп’ютери для загальноосвітніх закладів на 385 тис. грн.», - зауважила Е.ЛЕЩЕНКО.

Загалом з 576 шкіл області 445 оснащені навчально-комп’ютерними комплексами.