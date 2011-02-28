На Одещині ліквідують 64 школи

Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації оприлюднило наміри ліквідувати 64 школи в області.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами начальника облуправління Андрія ТКАЧУКА, «ліквідація торкнеться, перш за все, малокомплектних шкіл, які об`єднають з більш наповненими».

«Проаналізувавши стан народжуваності у ряді невеликих сіл, матеріально-технічну базу функціонуючих шкіл, а також перспективи наповнення класів дітьми шкільного віку, ми дійшли висновку про можливість підвезення дітей з невеликих населених пунктів у великі села і селища», - відзначив А.ТКАЧУК.

З цією метою в поточному році, додав він, «буде куплено за рахунок обласного бюджету 47 шкільних автобусів. Крім того, 30 млн. грн. підуть на завершення будівництва п`яти шкіл і продовження будівництва двох навчальних установ».

За твердженням заступника голови облдержадміністрації Дмитра ВОЛОШЕНКОВА, «оптимізація системи освіти необхідна, і вона неухильно здійснюватиметься», оскільки «школи, які будувалися за радянських часів, передбачали іншу політику розвитку сіл». А сьогодні більшість навчальних закладів «є мало затребуваними».

За його словами, «в поточному році під скорочення потраплять школи в північних районах області - Фрунзовському, Миколаївському й інших».

Крім того, буде ліквідовано обласний медичний центр «Лікарня водників» і скорочено 500 місць ліжкового фонду лікарень. Оскільки не вистачає коштів на утримання роздутих у минулому ліжкових фондів. Це дозволить, відзначив Д.ВОЛОШЕНКОВ, «підвищити якість обслуговування і комфортність перебування пацієнтів у лікувальних установах».

Разом з тим планується будівництво ще одного корпусу обласної дитячої лікарні, причому проектом передбачається також забезпечення житлом медичних кадрів, які залучаються. За його словами, «корпус буде здано в експлуатацію орієнтовно на початку 2013 року».