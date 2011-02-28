У Міносвіти Києво-Могилянську академію назвали сараєм

Заступник міністра освіт Євген Суліма вважає, що навчання в Києво-Могиляській академії коштує задорого, а сам університет виглядає як сарай.

Про це "Свідомо" повідомив один з членів Всеукраїнської студради, що перебував на колегії з заступником міністра.

"В Могилянці оплата навчання близько 36 тисяч, хоча сарай-сараєм, але то вже інша тема..." - заявив Суліма студентам.

Щоправда, звідки замміністра взяв таку цифру - невідомо. Офіційно ціна на навчання в Академії - 12-31 тисяча гривень на рік. Такі ж ціни і в університеті Шевченка.

Це є продовженням конфлікту між Могилянкою і МОН. Чому? Президент академії Сергій Квіт сам закликав студентів протестувати на вулицях проти політики міністра освіти Дмитра Табачника. Зараз МОН і академія сперечаються про право Могилянки готувати докторів філософії. Квіт ігнорує будь-які заходи, що влаштовує Міносвіти, а Табачник регулярно заявляє про безвідповідальність керманича Академії.