Луцький про рік Януковича: повернули 11-річку, отримати “професора” стало простіше

За рік перебування на посаді Президента України Віктора Януковича в сфері освіти та науки було проведено таку кількість реформаторських кроків, якої не було за всі попередні часи. Про це заявив народний депутат від фракції Партії регіонів, Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань освіти та науки Максим Луцький, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

«Робота нинішнього Президента та його команди спрямована на задоволення потреб не тільки електорату, який є їх прихильником, а на задоволення потреб всього населення України. За останній рік було зроблено стільки реформ в освітянській та науковій сфері, скільки не робилося за всі роки Незалежності разом взяті», – наголосив Максим Луцький.

Серед головних реформ, за словами народного депутата, реформування середньої освіти. Максим Луцький нагадав, що саме завдяки зусиллям нинішньої влади в середню освіту було повернуто 11-річне навчання. Крім того, розпочато виконання програми з повернення в державну власність приміщень дошкільних закладів освіти.

«Понад 200 приміщень таких закладів було повернуто, оскільки вони використовувалися комерційними структурами не за цільовим призначенням», – уточнив політик.

Народний депутат також нагадав, що Президентом України Віктором Януковичем було затверджено премію в області науки та техніки.

Серед позитивів, додав він, відновлення фінансування низки програм, які попередниками фінансувалися тільки на папері. Зокрема, зазначив Максим Луцький, йдеться про програму «Шкільний автобус» та програму комп’ютеризації шкільних закладів освіти. Крім того, створено програму з реформування професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки. «Але створена не тільки програма, яка виконується, а і діє процедура працевлаштування випускників цих закладів», – наголосив він.

За словами депутата, значні зрушення відбулися й у реформування вищої освіти.

«Ми повернули спрощену процедуру отримання звання «доцент» та «професор», яка була з незрозумілих причин надзвичайно ускладнена урядом Тимошенко. Ми також відкрили шлях отримання звань молодими вченими», – зауважив народний депутат.

Він повідомив, що з питань реформування було проведено розширене засідання Кабінету Міністрів, під час якого Уряд затвердив 37 стратегічних документів, в тому числі щодо створення освітніх округів.

Максим Луцький нагадав, що також було запроваджено програму, згідно з якою 300 найкращих студентів та аспірантів матимуть змогу навчатися в кращих закладах освіти за кордоном.

«Звичайно, є питання, які викликають суперечки або декого не влаштовують, але в цілому освітні та наукові реформи позитивно сприймаються суспільством. Ми і надалі налаштовані на конструктив та на здіснення в подальшому таких реформ, які б приносили тільки користь нашій державі», – резюмував він.