У Київському університеті ім. Грінченка вивчатимуть китайську

У Київському університеті ім. Бориса Грінченко вивчатимуть китайську мову.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Особливості викладання китайської мови були обговорені під час робочої зустрічі представників делегації Чжецзянського педагогічного університету та керівництва столичного університету.

За словами ректора університету Віктора ОГНЕВ’ЮКА, наразі вивчаються можливості організації програм обміну студентами та організації навчання столичних студентів у Китаї.

Крім того, обговорюється можливість закордонного стажування та створення ресурсного центру для підвищення кваліфікації викладачів китайської мови.