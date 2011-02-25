Після шкіл у Донецькій області оптимізують профтехучилища

Слідом за оптимізацією шкіл і вузів у Донецькій області оптимізують систему профтехосвіти.

Як пише Укрінформ, про це на засіданні колегії облдержадміністрації заявив начальник управління освіти і науки Юрій СОЛОВЙОВ.

За його словами, нині в Донецькій області діє 112 професійно-технічних училищ. Як показує практика, їх "заповнюваність" нині становить 53,5%, що менше за загальноукраїнський показник. У регіоні не лише скоротять кількість ПТУ, в яких сьогодні займається 41 тис. осіб, а й істотно переорієнтують спеціалізацію профтехучилищ. Поки що дві третини їх вихованців опановують робочі спеціальності, одна третина готується стати фахівцями сфери послуг. Кількість останніх буде скорочено на користь підготовки кадрів для заводів, шахт і фабрик.

На засіданні колегії Донецької облдержадміністрації акцентувалася увага на тому, що регіону сьогодні найбільше потрібні гірники. Адже за рік цю професію в області опановують лише 1500 осіб.