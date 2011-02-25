28 лютого - черговий протест студентів

28 лютого, у понеділок, у Києві біля Погоджувальної ради депутатських фракцій Верховної Ради студентські та молодіжні організації проведуть акцію протесту проти останніх “освітніх нововведень” української влади.

Про це повідомляє інтернет-сайт Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Фундація регіональних ініціатив". В цей же день акція протесту відбудеться і в інших містах України (Харків, Львів, Донецьк, Житомир, Івано-Франківськ, Миколаїв, Хмельницький, список міст може поповнитись).

Збір о 10.00 біля виходу з м. “Арсенальна”. Далі – марш-демонстрація та мітинг біля Погоджувальної ради за адресою вул. Грушевського, 18/2.

До організації акції не залучені політичні партії, припартійні оранізації та провокатори, зазначається в повідомленні. Під час акції заборонена символіка політичних партій, припартійних оранізацій та провокаторів.

Як відомо, 31 січня у Києві, Донецьку, Житомирі, Хмельницькому, Харкові, Запоріжжі та Одесі студентські та молодіжні організації провели акції протесту проти ухвалення законопроекту № 7468-1 “Про вищу освіту”. У відповідь Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН ініціював розширене засідання парламентського Комітету з питань освіти і науки за участі протестувальників. Проте 16 лютого жоден з авторів законопроектів № 7468 та № 7468-1 на засідання Комітету не прийшов, а Комітет жодного рішення щодо даних законопроектів не прийняв, бо не було кворуму. Тобто депутати проігнорували премовини з молоддю, зазанчають організатори акції.