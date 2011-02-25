Спільний україно-російський підручник історії нереальний – експерт

Створення спільного підручника історії для України і Росії на даному етапі нереальне.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сказав генеральний директор Інформаційно-аналітичного центру з вивчення суспільно-політичних процесів на пострадянському просторі при Московському державному університеті Олексій ВЛАСОВ на прес-конференції в Москві на тему: «Президентський рік Януковича - між Росією і Європою».

«Створення спільного навчального посібника для вчителів – це той максимум, якого можна досягнути. Для написання спільного підручника з історії не готові ні колеги з Києва, ні з Москви. Ще дуже багато тем, щодо яких не можливо домовиться через різницю підходів наукових шкіл», - сказав О.ВЛАСОВ.

На його думку, потрібно проводити спільні науково-практичні конференції для обговорення «спірних» питань. Після цього можна буде виробити «загальну платформу» і через 3-4 роки можна говорити про навчальний посібник для університетів.

Водночас, він вважає, що зникає політизування питань історії в двосторонніх відносинах.

«Менше сенсаційності, менше крикливості. Навіть з проблеми Голодомору тепер можна розмовляти на рівні істориків-професіоналів, не підключаючи тих відверто навіжених людей, які заробляли на цих питаннях політичний капітал», - сказав експерт.

Також багато зроблено для організації студентських обмінів – російські студенти поїдуть в українські вузи, а для українських студентів буде введено механізм квотування.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня 2010 року міністр освіти України Дмитро ТАБАЧНИК заявив, що Україна і РФ до кінця 2010 року підготують спільний навчальний посібник для вчителів історії. «У нас є цікаві напрацювання про створення спільного навчального посібника для вчителів історії і суспільствознавства. У нас достатньо різні програми і я розумію, що це достатньо маніловська ідея створити загальний підручник, тому ми почнемо з навчального посібника для вчителів», - сказав Д.ТАБАЧНИК. При цьому він відзначив, що в посібнику будуть викладені різні точки зору на «якісь складні процеси». За його словами, це дасть змогу вчителям краще розуміти один одного.

10 лютого керівник Центру історії Росії, України і Білорусі Інституту загальної історії РАН Олександр ШУБІН заявив, що формат майбутніх навчальних посібників з історії для вчителів України і Росії поки що лише обговорюється.