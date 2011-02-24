Київські школярі зібрали книжки для української бібліотеки в Москві

Дитячі письменники зібрали сотні книжок з дарчими надписами для української бібліотеки в Москві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної спілки письменників України, до ініціативи письменників по збору книжок долучилися київські школярі. Для дітей Москви українські книжки зібрали учні гімназії «Академія». Кожна дитина написала листа і вклала його до подарованої книжки.

“Ми не думали, що діти так активно відгукнуться на заклик письменників. Ми змушені були виділити окремий кабінет для зібраних книжок, – розповіла директор гімназії «Академія» Світлана Петрашенко. – Ідея з листами – це їхня ініціатива. Учні написали свої добрі позитивні листи українською мовою і сподіваються, що ці листи разом із книжками прочитають діти-українці в Росії”.

У понеділок 28 лютого о 12.00 сотні зібраних книжок звезуть в Український дім, де в концертній залі відбудеться святкування 140-річниці з Дня народження української поетеси Лесі Українки. На цьому святі письменники та учні вручать зібрані книжки заступникові Глави Адміністрації Президента Ганні Герман для подальшої передачі книжок до Москви.