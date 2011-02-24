Президент упевнений в підростаючому поколінні українців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює упевненість, що сьогоднішні українські діти у майбутньому гідно розбудовуватимуть державу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час відвідування першої Всеукраїнської виставки дитячої творчості «Країна юних майстрів», яка проходить у Київському палаці дітей та юнацтва.

«Я дуже вражений, тому що не бути враженим такою красою, яку я побачив, і ці чудові моделі, різні витвори дитячого мистецтва – це не може не вразити», - сказав Президент.

Як він наголосив, такі прекрасні результати творчості талановитих українських дітей є свідченням того, що Україна має майбутнє.

«Це талановиті діти, талановита молодь, яка здатна у найближчому майбутньому будувати красиву, сильну країну, працювати на чудовій українській землі, займатися мистецтвом, а також усіма напрямками життєдіяльності і розвитку нашої держави», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент також висловив подяку учителям, які вчать українських дітей, навчають їх мистецтву, прищеплюють любов до своєї справи та рідної землі.

Глава держави зазначив, що в Україні сьогодні функціонують близько півтори тисячі закладів, в яких діти та молодь можуть займатися у позашкільний час.

Також, за словами Президента, такою творчістю в Україні охоплено близько 1,3 млн. дітей.

«Це - ціла армія людей творчих, здатних вести за собою майже все молоде покоління. І це чудово», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ і побажав талановитим українським дітям успіху на цьому шляху.

Під час огляду Президентом експозицій дитячої творчості до нього звернувся 14-річний хлопчик з Хмельниччини Дмитро БУКШАН. Він запропонував зробити для онука глави держави модель радіокерованого пілотажного літака. На що В.ЯНУКОВИЧ погодився і було домовлено, що хлопчик за півтора тижні зателефонує одному з помічників Президента і погодить питання щодо передачі створеної моделі літака.

«Я хочу щиро подарувати онуку Президента цей літак, щоб він також навчився літати, як я», - сказав школяр.