Кремінь пропонує Києву "переформатувати" школи

Президент Академії педагогічних наук України Василь КРЕМІНЬ пропонує Києву почати переформатування мережі загальноосвітніх шкіл міста та зробити 10-11 класи з профільною освітою для всіх учнів.

Як повідомив кореспондент УНІАН, про це В.КРЕМІНЬ сказав під час Колегії КМДА, на якій обговорювались перспективам соціально-економічного розвитку столиці у 2011 році.

“Наша освіта (освіта в Україні – УНІАН) відрізяється від усіх європейських країн тим, що вона уніфікована з 1-го класу по 11-й. І цим самим ми не раегуєм на потреби дитини, на її особистість. Ми запланували, що після базової освіти, тобто після 9-го класу, 10-й та 11-й класи - повинна бути профільна освіта для всіх дітей. І я пропоную в Києві подумати і почати переформатовувати мережу освітніх закладів - щоб дитина закінчувала 9 класів і йшла чи в фіз-мат ліцей, чи в природничо-науковий, чи в гуманітарний ліцей. А можливо буде ліцей, де буде декілька таких напрямків”, - сказав В.КРЕМІНЬ .

За його словами, в школі таке впровадити не можливо “з економічної точки зору”.

“І між іншим ми б вирішили інше питання. У нас в Києві зараз багато шкіл за потужністю 1 тис. місць, а навчається там 400-500 дітей. Тобто треба йти на це переструктурурвання. За цим майбутнє”, - запевнив Президент Академії.

Він додав, що Академія педнаук у свою чергу може активно включитись в цю роботу по переформатуванню освітніх закладів міста.

“Зокрема ми пропонуєм створити можливо спільну школу, де ми б могли відпрацювати і створити кращий досвід і методики навачальної діляьності”, - зазначив В.КРЕМІНЬ.

Загалом говорячи про стан освіти Києва він сказав, що в цілому вона знаходиться “на достойному рівні в контексті всієї країни. Але є дуже багато проблем, які треба вирішувати і в країні в цілому, і в місті зокрема щодо освіти”.