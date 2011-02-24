Ніколаєнко назвав причини скорочення навчальних закладів

Екс-міністр освіти України, голова партії «Справедливість» Станіслав НІКОЛАЄНКО вважає, що питання ліквідації навчальних закладів в країні є тестом на моральність влади.

Як повідомляє сайт партії “Справедливість”, про це С.НІКОЛАЄНКО сказав під час прес-конференції на тему «Оптимізація мережі навчальних та медичних закладів», що відбулася в Києві 23 лютого.

С.НІКОЛАЄНКО сказав, що до скорочення кількості навчальних закладів в Україні приводять 3 причини – це демографічні (об‘єктивні), економічні та політичні. Демографічні в першу чергу пов‘язані з тим, що в мережі існує 605 початкових шкіл з кількістю учнів менше 10-ти, 1 тис. 461 школа з 9 класами навчання, в яких навчається менше 40 дітей і 2 тис. 44 середніх школи, де є менше 100 учнів. У зв‘язку з цим майже 4,5 тис. шкіл можуть бути ліквідовані або переведені в нижчий рівень.

«За три останні роки в Україні закрито майже 900 шкіл, найбільше з яких у 2008 році – 390. Сьогодні в системі діє близько 13 тисяч сільських шкіл, а майже в 14 тисяч сіл школи немає взагалі. Тому сьогодні Уряд, місцева влада повинні підіймати питання збереження шкіл, профтехучилищ – це екзамен на моральність влади», - сказав С.НІКОЛАЄНКО.

Він висловив свою незгоду з ринковим підходом до оптимізації мережі навчальних закладів. С.НІКОЛАЄНКО повідомив, що Громадська Рада освітян і науковців України спільно із партією «Справедливість» підготувала Концепцію розвитку освіти та План антикризових заходів щодо порятунку освіти і науки України. Державою повинні бути реалізовані першочергові кроки щодо поліпшення наслідків демографічної кризи – зменшити наповнюваність класів і навчальних груп, використати норму Закону України «Про пріоритетний розвиток села» що дозволяє утримувати класи з кількістю учнів менше 5 дітей. Потрібно визначити трудонедостатні села і стимулювати приїзд туди молоді шляхом збільшення підйомних виплат, збільшення виплат при народженні дітей, запровадити пільги на користування електрикою та газом. Обов‘язково запровадити мікрокредитування на селі для можливості створювати підприємства.

Говорячи про політичні проблеми С.НІКОЛАЄНКО зауважив, що закриття шкіл повинне відбуватись лише з врахування думки громади. Треба удосконалити ст.11 Закону «Про освіту», згідно з яким закриття шкіл і в селі, і в місті проводити з урахуванням думки батьків, громади. Також екс-міністр наголосив на необхідності боротись проти закриття україномовних шкіл на сході і російськомовних на заході. Закриття шкіл він назвав надзвичайною подією, тому такі факти повинні розглядатись на засіданнях обласних рад, а можливо і на засіданнях Уряду.

С.НІКОЛАЄНКО виказав тривогу щодо долі системи професійно-технічної освіти. На сьогодні залишилось близько 900 навчальних закладів. Він запропонував запровадити дуальну систему підготовки робітників, коли теоретичне навчання оплачує держава, а практичне – бізнес і виробництво.

Стосовно оптимізації мережі вищих навчальних закладів С.НІКОЛАЄНКО підкреслив, що в Україні діє 222 вузи державної форми власності, а не 1000, як іноді стверджується.

“При оптимізації слід підпорядкувати вузи (крім медичних) Міністерству освіти, розібратись із філіями. Наступним кроком провести зовнішнє незалежне оцінювання якості підготовки за участю роботодавців. Результати оприлюднити і за результатами у частини навчальних закладів ліквідувати ліцензії на навчання, а до тих вузів, які готують неякісних спеціалістів абітурієнти і самі не підуть”, - вважає С.НІКОЛАЄНКО. Таким чином, на його думку, може бути збережено до 100 вузів державної форми власності і приблизно 50 приватної.