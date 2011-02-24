Запорізька студентка винайшла «всеїдний» двигун

Студентка-другокурсниця Економіко-правничого коледжу при Запорізькому національному університеті Валерія КОРОТЧЕНКО створила проект унікального двигуна для водного транспорту, пише "Сегодня".

За словами наукового керівника дівчини, доцента кафедри фізики та методики її викладання Андрія АНДРЄЄВА, інновація його вихованки має ряд переваг перед існуючими на сьогоднішній день моторами.

«Він зменшує шуми і вібрації при русі судів. Але, мабуть, найважливіше те, що цей двигун може використовувати будь-який вид палива: сонячну енергію, електроенергію, вугілля, дизельне паливо і будь-яку марку бензину. Крім того, він має досить просту конструкцію: відсутній гвинт, а переміщення судна відбувається за рахунок струменя води, що створює реактивну тягу. Тому спрощується і поворот: перекривається лише одне з діючих сопів », - розповів про проект викладач.

На сьогоднішній день оригінальна розробка В. КОРОТЧЕНКО вже запатентована і навіть створена її постійно діюча лабораторна модель. Тепер проект проходить експертизу на світову інновацію, після чого студентка буде мати право створити модель, яку вже можливо буде запропонувати виробникам