Школярі Тернопільщини дивилися порно-cайти в комп’ютерних класах

У школах та училищах Тернопільської області діти дивилися порно-сайти в комп’ютерних класах та грали в ігри з елементами насильства. Такі непоодинокі випадки виявила місцева прокуратура.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся Долішна, такі випадки зафіксовані в школах та училищах Підволочиського, Бучацького, Борщівського, Лановецького, Чортківського, Тернопільського, Збаразького, Зборівського та Підволочиського районів.

Як з’ясувалося, шкільні комп’ютери не були оснащені спеціалізованими програмами, котрі б унеможливлювали користування учнями веб-сайтами, які містять інформацію сексуального чи еротичного характеру. Втім, органи управління освітою зазначені факти не виявляли.

Окрім цього, школярі впродовж шкільних занять проводили час у комп’ютерних клубах за іграми, які пропагують насильство. Зокрема, прокурор Чортківського району в комп’ютерному закладі райцентру виявив сім неповнолітніх дітей, які під час навчального процесу грали в ігри з сюжетом про фізичне знищення ворога, заподіяння йому страждань та тілесних ушкоджень. Прокурор за результатами перевірки виніс 4 приписи та подання, ініціює притягнення до дисциплінарної відповідальності 2 посадовців закладів освіти.

За результатами перевірок до дисциплінарної та адміністративної відповідальності притягнуто 24 посадові особи та порушено 7 кримінальних справ.