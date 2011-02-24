Розпочався Міжнародний конкурс з українознавства

23-26 березня 2011 року Національний науково-дослідний інститут українознавства проводить Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів.

Як інформує Освітній портал, конкурс має відкритий характер, проводиться на добровільних засадах. У ньому за власним бажанням можуть брати участь учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності України та зарубіжжя.

Конкурс проходить у два етапи: I етап – заочний - до 1 березня 2011 р.; II етап – очний – 23-26 березня 2011 р., м.Київ.

I етап передбачає написання науково-дослідної роботи за такими орієнтовними напрямками: Україна і українці у світі; дослідження українського етносу, його психології та ментальності; розвиток національної ідеї, державотворення; самобутності української мови, культури, освіти, науки, природи.

У своїх роботах учні мають виявити своє ставлення до досліджуваних тем, висвітлювати результати самостійної пошукової роботи у геолого-географічних, краєзнавчо-екологічних, фольклорно-етнографічних, літературно-краєзнавчих експедиціях, визначати перспективи власного наукового дослідження. Учасники конкурсу можуть представляти карти, технологічні програми та схеми, розроблені статистичні таблиці.

ІІ етап передбачає виконання письмових конкурсних завдань, публічний захист науково-дослідної роботи (до 8 хвилин), виконання завдань Internet-олімпіади.

Для участі в Конкурсі необхідно до 1 березня 2011 року (за поштовим штемпелем) надіслати науково-дослідну роботу, оформлену відповідно до вимог, заявку-анкету учасника конкурсу, де автор зазначає повну інформацію про себе, за адресою: Національний науково-дослідний інститут українознавства, к.301 (відділ філософії освіти та освітніх технологій), вул. Ісаакяна, 18, м.Київ, 01135.