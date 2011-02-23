Мешканець Пекіну помер в інтернет-кафе

Житель Пекіна помер в інтернет-кафе після того, як майже місяць провів у "всесвітній павутині", пишуть "РИА Новости" з посиланням на портал "Цяньлунван".

Безробітний 33-річний чоловік помер у понеділок. Як розповіли співробітники закладу, чоловік не залишав кафе протягом останніх 27 днів. Весь цей час він харчувався локшиною швидкого приготування.

"Навіть новорічні свята (жителі Пекіна відзначали новий рік за місячним календарем з 3 по 8 лютого) він провів за комп`ютером", - пише видання.

Причини смерті не уточнюються.

Як розповіли виданню рядові відвідувачі закладу, вони щодня бачили чоловіка у кафе, де він, за їхніми словами, "спав і приймав їжу".

Як повідомивляється, в даний час інтернет-кафе, яке працювало незаконно, закрито для перевірок. Комп`ютерне обладнання закладу конфісковано.

За останніми даними, число користувачів інтернету в КНР перевищує 475 мільйонів чоловік. При цьому, згідно з офіційною статистикою, понад 14% всіх молодих користувачів інтернету в Китаї (більше 33 мільйонів чоловік) страждають від інтернет-залежності.