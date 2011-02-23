НАУ завтра проведе оn-line конференцію по вступній кампанії

Національний авіаційний університет 24 лютого 2011 року з 19.00 до 20.00 проведе другу оn-line конференцію, присвячену вступній кампанії 2011/2012 навчального року.

Як зазначається в повідомленні НАУ, у конференції братимуть участь, зокрема, ректор університету, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Микола КУЛИК; відповідальний секретар приймальної комісії, кандидат технічних наук Віталій НЕЧИПОРУК, а також директори інститутів, що входять до складу університету.

До відвертої розмови в прямому ефірі запрошуються всі, хто має бажання навчатися у одному з найпрестижніших вищих навчальних закладів України – Національному авіаційному університеті, а також батьки випускників, директори та вчителі загальноосвітніх шкіл.

Конференція проходитиме за підтримки Інтернет-партнера університету – ГК «Адамант».

Запитання можна надсилати на e-mail: online@nau.edu.ua