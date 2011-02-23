Краматорська школярка організувала власне «викрадення»

Краматорська міліція 20 лютого затримала на місці злочину 14-річну школярку, яка організувала власне «викрадення».

Як пише сайт видання "Новости Краматорска", за словами виконуючого обов`язки 1-го заступника начальника Краматорського МВ майор міліції Віктор ГОРБАТЕНКО, школярка напередодні вдень пішла з дому, сказавши батькам, що йде в майстерню з ремонту взуття. Додому так і не повернулася. Стурбовані довгою відсутністю дочки, батьки почали телефонувати їй, дзвонити її подругам, але самостійний пошук результату не дав. І батьки повідомили у міліцію про зникнення дочки. Було задіяно максимальну кількість працівників Краматорської міліції. Відпрацьовувалися різноманітні версії.

Через деякий час дочка зателефонувала і сказала: «Мене закрили, не випускають, якщо ви хочете, щоб було все добре, треба віддати гроші в сумі 3000 гривень». Пізніше на телефон батьків від дочки прийшло SMS-повідомлення, в якому назвала місце, куди потрібно принести гроші - їм виявилася звичайна труба на шкільному дворі.

У призначений час батьки дівчинки поклали необхідну суму грошей у так званий «тайник», а оперативники, що стежили за всім цим з боку, стали чекати, хто за «викупом» прийде. Через деякий час на шкільному дворі з`явилася «викрадена» дочка з подружкою.

Коли забирали пакет з грошима, дівчатка побачили перед собою не тільки батьків «викраденої», але і співробітників міліції.

Як виявилося, 3 тис. грн. потрібні були для придбання косметики і відвідування інтернет-клубів.