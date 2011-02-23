Табачник обіцяє, що молодість українцям не укоротять

Міносвіти не має наміру пропонувати зменшити віковий ценз молоді, повідомив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК.

Про це повідомляють "Подробности".

"Ми не будемо ініціювати ніяких змін в законодавство", - зазначив він.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, скорочення віку молоді суперечить Конституції, оскільки Основний закон забороняє погіршувати соціальні умови.

Нагадаємо, раніше з ініціативою зниження вікового порогу молоді до 24 або 29 років виступило в листопаді минулого року Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту. "Вік молоді в Україні потрібно знизити з 35 років до 24. У Європі молоддю вважаються люди до 24 років, у нас було 28 років, а потім збільшили, коли стали видавати пільги молодим сім`ям, 28 років було мало, так як, за статистикою, більшість дітей народжується не до 28 років, а до 35 ", - заявила заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Світлана ТОЛСТОУХОВА.

На початку січня 2011 Міносвіти направило листи главам облдержадміністрацій з ініціативою щодо зменшення віку молоді. У листі пропонується до 19 січня 2011, під час новорічно-різдвяних свят та студентської сесії, вивчити ставлення громадськості до зниження вікових меж молоді.

"З метою забезпечення більш ранньої соціальної зрілості молоді Міністерство ініціює розробку законопроекту про внесення змін до закону" Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді "в частині зниження верхньої межі віку громадян, віднесених до категорії" молодь "з 35 до 29 років", - говориться в листі.