У Києві з'явився екогуртожиток

Студенти Національного авіаційного університету обладнали один з гуртожитків з урахуванням «зелених» правил.

Як повідомляє офіційний сайт Міністрества освіти і науки, молоді та спорту України, будівля, де мешкають майже 600 студентів, отримала еко-статус завдяки впровадженню низки побутових екологічних правил щодо економії води, електроенергії, тепла, роздільного збору відходів.

У четвер, 24 лютого, на 13.30 запланована презентація першого в Україні екологічного гуртожитку (у приміщенні музею авіації, м. Київ, пр. Комарова 1, корпус 1), яка відбудеться за участі студентського активу НАУ.