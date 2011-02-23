У Києві з'явився екогуртожиток
16:55, 23 лютого 2011Освіта
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Перший в Україні
Студенти Національного авіаційного університету обладнали один з гуртожитків з урахуванням «зелених» правил.
Як повідомляє офіційний сайт Міністрества освіти і науки, молоді та спорту України, будівля, де мешкають майже 600 студентів, отримала еко-статус завдяки впровадженню низки побутових екологічних правил щодо економії води, електроенергії, тепла, роздільного збору відходів.
У четвер, 24 лютого, на 13.30 запланована презентація першого в Україні екологічного гуртожитку (у приміщенні музею авіації, м. Київ, пр. Комарова 1, корпус 1), яка відбудеться за участі студентського активу НАУ.
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