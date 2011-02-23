Криза системи освіти – одна з причин хвилювань у Північній Африці

Криза системи освіти в країнах Північної Африки стала однією з головних причин хвилювань, які у результаті можуть приводити до скидання правлячих режимів. Як повідомляють РІА Новини, про це голова групи, що підготувала Всесвітню доповідь ЮНЕСКО по моніторингу "Освіти для всіх", Кевін Уоткінз.

"Криза в Північній Африці і система освіти дуже взаємозв`язані. У країнах є високоосвічені люди, у яких немає перспектив одержати роботу. Система освіти в таких країнах, як Алжир, Єгипет або Іран не відповідає потребам економіки", – вважає експерт.

З іншого боку, частина дітей у цих країнах не ходять у початкову або середню школу. У таких країнах, як Єгипет, вони складають дуже велику частку населення і можуть стати маргінальними елементами в суспільстві", – заявив Уоткінз журналістам у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі.

Він вважає, що криза системи освіти стала "одним з головних каталізаторів хвилювань у цих країнах". "Система погано управляється, недостатньо фінансується владою. Діти, які проводять 12-13 років у системі освіти, закінчують навчання і починають торгувати фруктами, йдуть у тіньовий сектор і заробляють украй мало", – сказав керівник доповіді ЮНЕСКО.

Він нагадав, що хвилювання в Тунісі в грудні 2010 року почалися після того, як хлопець з міста Сіді-Бузід публічно підпалив себе, виступаючи проти політики влади.

"Ця людина вчилася у вищій школі, але знайшла роботу продавця фруктів на місцевому ринку. Це дуже символічний приклад", – відзначив Уоткінз.

Криза в системі освіти, за його словами, багато в чому пояснює силу народних хвилювань. "Якщо ви подивитеся, хто на чолі протестів, то це люди, що закінчили вищу школу, студенти університетів", – сказав експерт.

Масові народні протести в останні тижні охопили цілий ряд арабських держав і привели до падіння правлячих режимів в Єгипті і Тунісі. На даний час безлади тривають у Лівії, Ємені і Бахрейні. Антиурядові виступи пройшли також в Алжирі, Іраку і Йорданії.