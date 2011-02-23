П'ятикласниця померла на уроці
12:32, 23 лютого 2011Освіта
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Трагедія на Полтавщині
У Полтаві в школі №7 на уроці померла учениця 5-го класу.
Як повідомили УНІАН у навчальному закладі, дівчинці раптово стало зле, вона знепритомніла і померла.
Лікарі швидкої допомоги провели низку реанімаційних заходів, проте пізніше констатували смерть дитини.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередня причина смерті школярки - хвороба серця.
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