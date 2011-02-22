У Макіївці планують закрити 8 загальноосвітніх шкіл

Управлінні освіти міста Макіївка ініціює закриття в 2011 р. 8 шкіл в рамках реорганізації сфери освіти та оптимізації мережі закладів освіти.

Про це пише міська газета «Вечерняя Макеевка» на своєму інтернет-порталі.

«Ми зберігали навчальні заклади скільки могли, але в нинішніх умовах існування шкіл, у класах яких по 7-10 учнів, м`яко кажучи, це дуже обтяжливо для бюджету», - прокоментувала начальник міського управління освіти Ірина ЛЯХ.

За її словами, управління ретельно проаналізувало демографічну ситуацію, скрупульозно вивчило наповнюваність класів перед прийняттям рішення.

«Особливу увагу звернули на можливість якісної підготовки учнів, відповідність сучасним вимогам і прийшли до висновку, що іншого виходу просто немає», - резюмувала І. ЛЯХ.

Отже, в наступному навчальному році місто має намір закрити в Макіївці 8 шкіл - 4 у Радянському районі та 4 - у Червоногвардійському. У кожній з них середня наповнюваність коливається в межах 10-12 учнів у класі. Так, в ЗОШ № 27 у 9 класах - 101 учень, в ЗОШ № 77 - 105, у ЗОШ № 94 - 105. ЗОШ № 44 закривати як таку не збираються - мають намір просто перевести у відремонтовану іншу будівлю.

Якщо говорити про Радянський районі, то тут та сама картина: в ЗОШ № 3 - 114 учнів, в ЗОШ № 45 - 105, у ЗОШ № 100 - 83, в ЗОШ № 17 - 128 учнів.

Як зазначають в управлінні освіти, оптимізація мережі шкіл саме в цих районах проводиться виходячи з їх найнижчої наповнюваності в класах, тобто, проектні потужності наявних навчальних закладів використовуються лише на 51-53%. При цьому за останні роки в Червоногвардійському районі не було закрито жодної школи, а в Радянському - припинили існування всього дві, тоді як в інших районах за останні 10 років закрилося набагато більше.

Крім того, якщо «у кращі роки» в Макіївці було 57 тисяч школярів, ще 5 років тому - 33 тисячі, то зараз у школах міста лише 25 тисяч 949 учнів, інформують в управлінні. А між тим бюджет системи Міністерство освіти розраховує не за кількістю шкіл, а за кількістю учнів. Тому зрозуміло, що при скороченні числа школярів скорочується і фінансування, пояснюють в управлінні. Міністерство освіти вимагає, щоб у класах наповнюваність становила 30 учнів, а в Макіївці вона - всього 22,7. А якщо врахувати, що всі школи, які планується закрити, знаходяться в дуже старих будинках (деякі споруди 30-х років минулого століття), то витрати на їх утримання та ремонти потрібні непідйомні.

Управління освіти найуважнішим чином проаналізувало демографічну ситуацію в місті. Виявляється, якщо на 2008-й рік припав пік народжуваності (з`явилося на світ 3952 малюка), то потім почався спад: в 2009-му році народилося 3823 дитини, а в 2010-му - 3414. Навіть при максимальній народжуваності шкільні площі в Макіївці будуть завантажені тільки на 70% потужності.