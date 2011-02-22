Співробітник вищу на Одещині отримав хабарів на 60 тис. грн.

В Одеській області викрито співробітника одного з вищих навчальних закладів, який систематично вимагав та отримував від студентів хабарі.

Задокументовано 27 фактів отримання правопорушником хабарів на суму понад 60 тис. грн., повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).