Співробітник вищу на Одещині отримав хабарів на 60 тис. грн.
16:10, 22 лютого 2011Освіта
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Задокументовано 27 фактів
В Одеській області викрито співробітника одного з вищих навчальних закладів, який систематично вимагав та отримував від студентів хабарі.
Задокументовано 27 фактів отримання правопорушником хабарів на суму понад 60 тис. грн., повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.
Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).
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