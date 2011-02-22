Янукович хоче від Табачника доказів, що закривають не лише українські школи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА і міністра освіти та науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА надати йому вичерпну інформацію щодо ситуації, яка склалася із закриттям україномовних шкіл у деяких регіонах держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Комітету з економічних реформ сьогодні у Києві.

Говорячи про цю проблему, Президент висловив думку, що в деяких випадках вона є занадто політизованою. «Робиться наголос, що школи закриваються здебільшого з українською мовою навчання. Так це або не так – я хотів би на це питання отримати відповідь від міністра освіти і прем’єр-міністра. Офіційно мені дайте відповідь. Якщо це не так, то повинні бути докази. Тому я вам задаю це питання, і даю вам декілька днів на відповідь», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він наголосив, що, безумовно, це болюче питання має бути деполітизоване і відповідати національним інтересам.