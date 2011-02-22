МВС хоче скоротити держзамовлення на підготовку своїх фахівців

Міністерство внутрішніх справ України пропонує у 2,5 рази скоротити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у навчальних закладах міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Департаменту кадрового забезпечення МВС України Юрій КАЗАНСЬКИЙ повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, відповідні пропозиції МВС підготувало на розгляд Кабінету міністрів.

Зокрема, як зазначив Ю.КАЗАНСЬКИЙ, пропонується за держзамовленням набирати на навчання у навчальних закладах МВС 1 тис. 225 осіб, а не 3,5 тис., як раніше.

За словами начальника департаменту, практика останніх років показала, що підготовка фахівців у навчальних закладах МВС за напрямом «правознавство» не забезпечує набуття курсантами достатніх професійних навичок, необхідних для якісного виконання завдань з охорони громадського порядку і протидії злочинності.

У зв’язку з цим МВС спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту підготувало проект постанови уряду про доповнення переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, більш адаптованим до завдань міліції напрямом підготовки «правоохоронна діяльність».

На даний час робоча група у складі фахівців вищих навчальних закладів МВС розробляє відповідні цільові освітньо-професійні програми, в яких буде передбачена спеціалізація за напрямами діяльності у МВС.

За словами Ю.КАЗАНСЬКОГО, навчальні програми за експериментальною програмою розробляються таким чином, щоб на першому курсі курсант отримав максимум прикладних знань у правоохоронній діяльності, на другому - пройшов практику патрульної служби у спеціальних частинах внутрішніх військ, а на старших курсах отримав відповідну спеціалізацію в учбовому закладі.