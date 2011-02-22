У Кувейті студенти отримуватимуть стипендії не менше 700 доларів

У той час як в арабських країнах вирують заворушення, емір Кувейту вирішив щедро заплатити своїм підданим за збереження спокою, повідомляє NEWSru з посиланням на Slon.ru.

Зокрема, що стосується студентів, то парламент підняв стипендії неодруженим у два рази - до 700 доларів, а одруженим - до 1200. Планується також підвищення виплат вчителям шкіл і викладачам вузів.

Видання інформує, що з 360 тисяч працюючих громадян Кувейту приблизно 80% працюють в держсекторі, отримуючи з бюджету по 4-5 тис. доларів на місяць з нульовою ставкою прибуткового податку. Але і ці розкішні платні вирішено збільшити.

Усім військовослужбовцям, поліцейським і пожежником платню підвищується на 70-115% - це рішення, яке обійдеться бюджету емірату в додаткові 700 млн доларів на рік, вже також схвалено парламентом.

Найближчим часом на 100% будуть проіндексовані зарплати всіх інших держслужбовців - це буде коштувати ще 3,5 млрд доларів щорічно. Віце-прем`єр з економічних питань запропонував звільнити громадян Кувейту від оплати комунальних послуг - наприклад, водопостачання, електропостачання та провідного телефонного зв`язку.

Також влада Кувейту заявили про плани збільшити пенсії приблизно на 700 доларів на місяць.

Найщедрішим до кувейтців виявився їхній монарх, емір ас-САБАХ. На честь п`ятиріччя царювання він призначив своїм підданим так званий Amiri grant. Цей грант складається з одноразової виплати 1000 кувейтських динарів (3500 доларів) і права на безкоштовну їжу протягом 14 місяців: з початку лютого 2011 року і до кінця березня 2012 року і те, і інше поширюється на всіх без винятку громадян Кувейту, народжених до 23.59 1 лютого 2011 включно.

Виплату в 1000 динарів протягом лютого повинні отримати 1 млн. 150 тис. кувейтців, що полегшить державний бюджет ще приблизно на 4 млрд доларів. Безкоштовну їжу вже почали роздавати в 69 спеціальних пунктах по всій країні. Благодійні їдальні за 14 місяців обійдуться скарбниці приблизно в мільярд доларів.

Влада Кувейту не тільки роздає хліб, але і обіцяє видовища. У 2011 році буде відмічено відразу кілька ювілеїв: 50 років незалежності Кувейту (25 лютого), 20 років з дня визволення від іракської окупації (26 лютого) і 5 років царювання еміра Сабаха ас-Сабаха (29 січня). Всі ці дні оголошені вихідними. Між ними потрапив день народження пророка Мухаммеда (17 лютого) і ще кілька релігійних свят.

Щоб стримати інфляцію, міністерство торгівлі та промисловості Кувейту щорічно випускає прейскуранти з "рекомендованими" цінами на товари народного споживання. Порушників цінового режиму суворо карають. Жорстоко карають і тих громадян Кувейту, хто продає безкоштовну їжу гастарбайтерам.