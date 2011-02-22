Кабмін звітує про постійне зростання в країні україномовних шкіл

Відсоток шкіл з українською мовою навчання та дітей, які здобувають загальну середню освіту українською мовою, постійно зростає, про що свідчить аналіз статистичних даних щодо розподілу шкіл за мовами навчання, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

"Попри зменшення загального контингенту дітей шкільного віку та викликаного цим закриття навчальних закладів, усе більше учнів освоюють науку українською. Батьки все частіше обирають школи, де діти мають змогу здобути освіту державною мовою. За даними Держкомстату, у 2008-2009 навчальному році українською навчалися 81,1% школярів, а вже 2010-2011 навчального року 82,2% учнів загальноосвітніх навчальних закладів обрали державну мову для здобуття освіти. На сьогодні оволодівають знаннями за допомогою української 3 421,6 тисячі школярів", - йдеться у повідомлені.

Як зазначається, значно зріс і відсоток шкіл з українською мовою навчання. Якщо у 2008-2009 навчальному році навчання здійснювалося українською у 83,9% шкіл, то у 2010-2011 навчальному році таких шкіл уже 85,1%. На сьогодні 16731 загальноосвітній навчальний заклад навчає дітей державною мовою.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області у 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл, або 2,5% загальної кількості. Закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання». Загальна проектна наповнюваність шкіл, які иають закрити у 2011 році, становить 7182 учні, фактична наповнюваність - 2099 учнів. Таким чином, середня наповнюваність кожної з них - 30%.

Заступник голови Донецької обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка Марія ОЛІЙНИК заявляє, що влада планує закрити й ті навчальні заклади, наповнюваність яких значно перевищує 30%. Окрім того, за її даними, в регіоні намічено закрити насамперед українські школи.

У Донецьку та Донецькій області пройшов ряд акцій протесту учнів і батьків кількох українських шкіл проти закриття навчальних закладів.

Крім того, у місті Красний Луч Луганської області п`ятеро батьків учнів україномовної школи №15 проводили голодування на знак протесту проти її закриття.