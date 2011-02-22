Центр моніторингу освіти Києва займатиметься також інноваціями

Депутати Київської міської ради розширили сферу діяльності Центру моніторингу столичної освіти та внесли зміни в назву заклад.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, відповідні зміни внесено до рішення міськрад «Про створення комунального підприємства «Центр моніторингу столичної освіти». Відтепер заклад носитиме назву «Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу».

Коментуючи це рішення, заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО зазначив, необхідність розширити сферу діяльності центру назріла давно. “Розроблена 5 років тому структура центру не враховує сучасні освітні реалії і значно обмежує науковий та освітній потенціал цієї установи», - сказав він.

Л.НОВОХАТЬКО підкреслив, що зміна назви не передбачає зміну керівництва та кількісного складу працівників за штатним розписом.

За словами Л.НОВОХАТЬКА, відтепер у центрі ширше досліджуватимуть ефективність науково-освітніх та педагогічних інновацій, передовий досвід київський педагогів – у дитячих садочках, школах, ліцеях, гімназіях. Водночас, центр продовжуватиме роботу щодо освітнього моніторингу та моніторингу регіональних проектів і програм.